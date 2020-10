Ab dem kommenden Montag kann es bis Freitag, 23. Oktober, auf allen Linien der Palatina Bus zu Verspätungen kommen. Grund dafür sind mehrere Baustellen, wie das Unternehmen mitteilt. So seien etwa in Edenkoben zwei große Umleitungen, eine weitere in Maikammer folgt. Von Montag, 12. Oktober, bis Freitag, 16. Oktober, sind die Haltestellen Dorfplatz in Diedesfeld und in Hambach die Haltestelle Mittelhambach der Linie 500 und 501 wegen Bauarbeiten gesperrt. Ein Ersatzhaltepunkt ist in Diedesfeld an der Kreuzstraße, in Hambach die Haltestelle Horstweg.