Welches Bild soll die Weinstraße künftig haben? Mit dieser Frage befasst sich der Ortsbeirat Diedesfeld in einer Online-Sitzung am Dienstag ab 18 Uhr.

Dass sich der Diedesfelder Ortsbeirat kurzfristig am Dienstag zu einer zusätzlichen Sitzung trifft, liegt an Gerüchten im Ort – und der Sorge, dass das Gremium bei der nächsten regulären Sitzung im Juni nichts mehr ausrichten kann. Auslöser der Aufregung ist das Anwesen Weinstraße 507. Dort befand sich bisher das Restaurant Grünwedel. Die Gerüchte besagen laut Ortsvorsteher Volker Lechner (FWG), dass das Gebäude wohl schon verkauft worden ist oder aber der Verkauf bald bevorsteht.

Darauf hat der Ortsbeirat natürlich keinen Einfluss. Er möchte aber bei der künftigen Gestaltung mitreden und sieht Handlungsbedarf mit Blick auf das Erscheinungsbild der Weinstraße. Denn nur ein paar Meter weiter, in der Weinstraße 513, hat ein altes Gebäude einem Neubau von vier Häusern mit insgesamt 22 Wohnungen weichen müssen. Daher möchte die FWG-Fraktion nun wissen, ob der für diesen Bereich des Dorfs gültige Bebauungsplan Dr.-Nieder-Straße so verändert werden kann, dass nicht erneut ein größerer Neubau anstelle des kleineren Altbaus errichtet werden kann. „Wir wollen die Diskussion anstoßen und von der Verwaltung hören, ob man da was machen kann, bevor der neue Eigentümer eine Bauvoranfrage stellt“, erläutert Lechner das Ansinnen.

Baudezernent: Keine Informationen

Ihm sei bewusst, meint der Ortsvorsteher, dass man weder Informationen über die Hintergründe des Verkaufs noch über die Pläne des möglichen Käufers habe. Dennoch wolle der Ortsbeirat signalisieren, dass er den alten Häuserbestand an der Weinstraße bewahren möchte, so Lechner. „Wenn jemand die Weinstraße 507 kaufen und renovieren möchte, ist es uns umso lieber. Aber wir wollen im Vorfeld alles versuchen.“

Baudezernent Bernhard Adams ist bei diesem Thema zurückhaltend: Der Behörde sei bisher vom Verkauf des Anwesens nichts bekannt. Es gebe für das Gebäude auch noch keinen Bauantrag. Daher wolle er sich nicht an Spekulationen beteiligen, so Adams.

Termin

Online-Sitzung des Ortsbeirats Diedesfeld, Dienstag, 18 Uhr, Zugang zur Übertragung über die Homepage der Stadt: www.neustadt.eu.