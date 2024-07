Der Auftakt zur Konzert-Trilogie im Wochenend-Marathon des Neustadter Orgelsommers am Freitag gestaltete sich mit Manuel Tomadin und Nicolò Sadi überaus vielversprechend.

Die drei italienischen Abende in der Stiftskirche starteten facetten- und farbenreich am Freitagabend in der Stiftskirche mit einem Zweiergastspiel der beiden aus Norditalien angereisten Organisten Manuel