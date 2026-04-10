Über einen sehr guten Zuspruch freute sich der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Haßloch, Alfons Köstlmaier, bei der Mitgliederversammlung im Sängerheim.

Der Vorsitzende – der ankündigte, bei den Vorstandsneuwahlen im kommenden Jahr aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung zu stehen – gab einen Rückblick aufs vergangene Jahr. Auch der Terminplan für 2026 ist wieder vollgepackt, so der Verein in seiner Mitteilung. Es soll eine Wildkäuterwanderung geben, eine Pfingstrosenfahrt nach Lorsch und Weinheim, die Mehrtagesfahrt ins Alte Land und einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen, außerdem ein Erntedankfest.

Für die finanziellen Angelegenheiten des Vereins erteilte die Versammlung den zuständigen Personen einstimmig die Entlastung. Anschließend wurden langjährige Mitglieder von der Zweiten Vorsitzenden Isolde Metzger geehrt: für 25 Jahre Andres Nestler, Elisabeth Nestler, Hartmuth Noack, Matthias Schibel, für 50 Jahre Helmut Wolf und für 60 Jahre Marianne Litzel.

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Alle Termine sind im Internet unter ogv-hassloch.de zu finden.