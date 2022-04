Das Projekt „Klasse 2000“ und der Ukraine-Krieg stehen für die Lions-Hilfe in diesem Jahr im Vordergrund: Darüber hat Frank Sobirey bei der Mitgliederversammlung des Neustadter Lions-Clubs informiert. 8800 Euro gingen an Neustadter Grundschulen. Zur Bewältigung der Not angesichts des Ukraine-Krieges sei eine Soforthilfezahlung von 2000 Euro an die Weltgesundheitsorganisation gegangen. Zudem sei eine größere Summe für Hilfsprojekte in Neustadt in Aussicht gestellt worden. „Wir stehen in engem Austausch mit den städtischen Behörden und wollen uns vor allem um die Flüchtlingsunterkunft auf der Haardt kümmern“, so Sobirey. Ein besonderes Club-Projekt wurde für Herbst in Aussicht gestellt: Auf dem Speyerbach soll laut Rainer Nosbüsch anlässlich des Weinlesefests ein Elwetritsche-Schwimm-Rennen zusammen mit der Tourist Neustadt und der Willkomm organisiert werden. Termin sei 2. Oktober. Bei der Mitgliederversammlung wurde auch der Vorstand neu gewählt. Winfried Walther wird nächster Präsident und löst Anfang Juli Michael Lehmann ab.