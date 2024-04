336 Fünftklässler und damit 16 mehr als im Vorjahr wollen ab Sommer eines der drei Neustadter Gymnasien besuchen. Das geht aus den Zahlen der Stadtverwaltung hervor. Eine Entwicklung fällt dabei besonders auf.

Die Anmeldephase für das neue Schuljahr ist rum. Die Stadt kann daher aktuelle Zahlen für ihre Schulen vorlegen. Sie bieten wichtige Anhaltspunkte für die künftige Entwicklung der Schullandschaft. Die Gesamtzahlen bleiben dabei in einem ähnlichen Rahmen. In diesem Sommer werden 336 neue Fünftklässler auf den Neustadter Gymnasien erwartet – im Vorjahr waren es 320 und noch ein Jahr davor 336 Anmeldungen.

Soweit bleibt also alles im Rahmen. Allerdings fällt beim Blick auf die einzelnen Schulen auf, dass es aktuell einen großen Andrang beim Käthe-Kollwitz-Gymnasium gegeben hat: 140 neue Fünftklässler wird es dort geben. Dafür werden fünf fünfte Klassen gebildet – in den vergangenen beiden Jahren waren es jeweils vier fünfte Klassen. Einen ähnlichen Andrang hat es nur 2021 einmal gegeben – mit damals 165 Anmeldungen. Schulleiter Stefan Vogt bestätigt RHEINPFALZ-Informationen, wonach das Käthe nicht alle Anmeldungen annehmen konnte: „23 Interessierten konnten wir keinen Platz anbieten. Viele davon sind inzwischen am Leibniz untergekommen.“

Die Zahlen der Grundschulen

Einen Zuwachs verzeichnet auch das Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium (KRG): Dort gibt es 120 Anmeldungen für die fünften Klassen, nach 110 im Vorjahr und 95 im Jahr 2022. Dafür zeigt die Kurve beim Leibniz-Gymnasium nach unten: 76 Anmeldungen für die fünfte Klasse sind ein Minus-Rekord (2023: 100, 2022: 128). Einen ähnlichen Ausreißer nach unten hatte es 2021 am KRG mit damals nur 55 Anmeldungen gegeben.

Recht stabil ist die Entwicklung an der Georg-von-Neumayer-Realschule plus mit 67 Anmeldungen, das sind zwei weniger als im Vorjahr und fünf weniger als 2022. „Da kommen aber in den Ferien immer noch neue Anmeldungen“, so die Stadt.

Mit Blick auf die Grundschulen ergibt sich nach einem Höchststand im Sommer 2022 mit 582 angemeldeten Erstklässlern nun eine leicht rückläufige Tendenz. 2023 gab es 552 Anmeldungen, nun sind es 545. Beim Blick auf die zwölf Neustadter Grundschulen zeigt sich vor allem in der Eichendorffschule aufgrund der Neubaugebiete im Einzugsgebiet ein Anstieg auf nun 117 Anmeldungen (Vorjahr: 98). Ebenfalls Zuwächse gibt es in Gimmeldingen: plus neun auf nun 24 sowie an der Michael-Ende-Schule (Haardt) mit plus sieben auf nun 26 Anmeldungen.

Größere Rückgänge gab es dagegen in der Dr. Albert-Finck-Schule in Hambach (minus elf, jetzt 40 Anmeldungen) sowie in der August-Becker-Schule in Lachen-Speyerdorf (minus 15, jetzt 35).