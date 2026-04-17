Der SC Neustadt richtet seine 31. Weinstraßen-Wettkämpfe im Stadionbad aus. Mit einem neuen Konzept. Der Zuspruch der Vereine ist größer als im Vorjahr.

„Wir haben einen großen Zuspruch – es kommen viele Vereine.“ Immo Bender, Geschäftsführer des SC Neustadt, freut sich über rund 2600 Einzelstarts auf den 31. Weinstraßen-Schwimmwettkämpfen, die sein Club am Samstag und Sonntag ausrichtet. Das Stadionbad ist deshalb an beiden Tagen für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen.

34 Vereine sind im Stadionbad mit 580 Sportlern zu Gast. Im vergangenen Jahr hätten sie 26 Vereine gehabt, verweist Bender auf die nun größere Resonanz. 2616 Einzelstarts und 46 Staffeln seien es am Wochenende. 2025 seien es „nur“ 2137 Einzelstarts gewesen. Dass es diesmal voller wird im Moby Dick, hat für alle beteiligten Vereine auch einen Vorteil.

Ein Vorteil für alle Vereine

„Der Veranstalter behält sich vor, Vereine ganz oder teilweise nicht zum Wettkampf zuzulassen beziehungsweise von der Teilnahme auszuschließen, wenn die geforderte Anzahl an Kampfrichtern nicht gestellt wird“, heißt es in der Ausschreibung. Es sei generell auf Wettkämpfen immer wieder ein Problem gewesen, genügend Kampfrichter zu haben, sagt Bender. „Aber diesmal sieht es gut aus, da wir viele teilnehmende Vereine haben und deshalb nicht alle Vereine die vorgeschriebene Anzahl an Kampfrichtern haben müssen.“ Wegen der größeren Teilnehmerzahl und des geänderten Konzepts „werden wir die Anfangszeit eine halbe Stunde früher ansetzen und bereits um 9 Uhr mit den Wettkämpfen beginnen“, informiert der Geschäftsführer.

Wettkampfgeschehen entzerren

Das geänderte Wettkampfkonzept bedeutet, dass in den Vormittagsabschnitten die Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2013 bis 2016 schwimmen. In den Nachmittagsabschnitten springen die Sportler der Jahrgänge 2012 und älter ins Wasser. Bender: „So entzerrt sich das Wettkampfgeschehen. Es gibt einen Finalabschnitt am Ende des frühen und einen am Ende des späten Abschnittes.“ Für die einzelnen Sportler sei ein Wettkampftag nicht mehr so lang. Trainer und Helferpersonal „sind dennoch meist die ganze Zeit vor Ort“.

In Baden-Württemberg, weiß Bender, werde dieses Wettkampfkonzept schon seit vielen Jahren praktiziert. Er kenne es aus dem benachbarten Bundesland gar nicht anders. „Wir möchten in diesem Jahr testen, wie es angenommen wird. Je nach Resümee könnte es dann sein, dass wir dauerhaft umstellen oder zum bisherigen System zurückkehren“, fügt Bender hinzu. Mit dem neuen Konzept „wollen wir mehr Vereine generieren“. Und das habe ja auch geklappt.

Garsuch muss reisen

Was (noch) nicht geklappt hat, ist, dass der SC Neustadt gerne Teil der Initiative des Deutschen Schwimmverbandes ( DSV), „Road to DJM“, gewesen wäre. „Leider wurde uns hier ein Zuschlag zugunsten eines anderen Standortes verwehrt.“ So habe keiner dieser limitierten Wettkämpfe im Bereich des Südwestdeutschen Schwimmverbandes etabliert werden können. „Und unser Schwimmer Wolf Garsuch muss somit leider am Sonntag auf den Heimwettkampf verzichten, um seine mögliche Qualifikation bei einem hierfür zugelassenen Wettkampf zu schwimmen“, klagt der SCN-Geschäftsführer.

Neuerung für Jahrgangsmeisterschaften

Für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) in Berlin als dem nationalen Saisonhöhepunkt, diesmal vom 9. bis 13. Juni, werde die Anzahl der teilnehmenden Jahrgänge um einen Jahrgang von sechs auf fünf, also 14 bis 18 Jahre, reduziert, informiert der DSV. Eine neue Wettkampfserie für die DJM-Qualifikation mit dem DSV-Siegel „Road to DJM“ werde etabliert. Nur in dieser Serie könne man sich im Saisonverlauf für die DJM qualifizieren. „Auf regional gleichmäßig verteilten Road-to-DJM-Wettkämpfen sollen die Nachwuchstalente schon vor der DJM regelmäßig aufeinandertreffen und sich zu schnelleren Zeiten antreiben“, begründet der DSV die Neuerung. Mit einem attraktiveren Wettkampfsystem dürften deutlich mehr Talente aus diesem wichtigen Altersbereich angesprochen und zum Dranbleiben motiviert werden, lautet die DSV-Hoffnung. Die Bundestrainer Carsten Gooßes und Hannes Vitense hätten das Konzept erarbeitet, das „der Stagnation in der Entwicklung einzelner Disziplinen seit 2006/2007 entgegengetreten“ soll.

Aus dem Schwimmclub Neustadt versuchen laut Bender Henrik Schimpf und Linas Orth im Stadionbad, die Qualifikationszeiten für die süddeutschen Meisterschaften zu schaffen.

Wie in den Jahren zuvor wird der HSV Wernigerode aus der Neustadter Partnerstadt mit 21 Sportlern zu Gast sein. Bender: „Das nennen wir gelebte Städtepartnerschaft.“

Außenbecken geöffnet

Damit die Schwimmer sich ein- und nach ihren Rennen ausschwimmen können, wird das 25-Meter-Außenbecken geöffnet, verrät Immo Bender. In der letzten Woche der Wintersaison 2025/2026 allerdings bleibe dieses Außenbecken für den öffentlichen Badebetrieb noch gesperrt, informiert Markus Schuler, Fachbereichsleiter der Stadionbad GmbH und der Stadtwerke Neustadt. Am 25. und 26. April sei der Moby Dick zum letzten Wochenende in der Wintersaison für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet – ohne Außenbecken. „Offizieller Badebetrieb draußen ist am 14. Mai, dem ersten Tag in der Sommersaison“, sagt Schuler.

Zeitplan

Samstag: ab etwa 9 Uhr: 1. Wettkampf 50 m Brust weiblich, ab etwa 13.10 Uhr: Finale der Jahrgänge 2013 bis 2016 über 50 m Brust weiblich, 50 m Brust männlich, 50 m Freistil weiblich, 50 m Freistil männlich, 100 m Rücken weiblich, 100 m Rücken männlich, 100 m Schmetterling weiblich, 100 m Schmetterling männlich;

ab etwa 18 Uhr: Finale der Jahrgänge 2012 und älter über 50 m Brust weiblich, 50 m Brust männlich, 50 m Freistil weiblich, 50 m Freistil männlich, 100 m Rücken weiblich, 100 m Rücken männlich, 100 m Schmetterling weiblich, 100 m Schmetterling männlich;

Sonntag: 1. Wettkampf 9 Uhr 400 m Freistil weiblich; nach 13 Uhr: Finale der Jahrgänge 2013 bis 2016 über 50 m Schmetterling weiblich, 50 m Schmetterling männlich, 50 m Rücken weiblich, 50 m Rücken männlich, 100 m Brust weiblich, 100 m Brust männlich, 100 m Freistil weiblich, 100 m Freistil männlich;

nach 18.18 Uhr: Finale Jahrgänge 2012 und älter über 50 m Schmetterling weiblich, 50 m Schmetterling männlich, 50 m Rücken weiblich, 50 m Rücken männlich, 100 m Brust weiblich, 100 m Brust männlich, 100 m Freistil weiblich, 100 m Freistil männlich.