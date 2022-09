Seit Mitte Juli laufen die Arbeiten zur Umgestaltung des Schulhofs des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums (KRG). Bis Jahresende soll alles fertig sein. Insgesamt werden gut 800.000 Euro ausgegeben. Der alte Pflasterbelag war an vielen Stellen gebrochen und zudem zugewuchert. Die Schule musste einige Jahre warten, bis das lange Zuschussgenehmigungsverfahren abgeschlossen war und die Arbeiten beginnen konnten. Vorgesehen sind bei der Umgestaltung mehr Grün, zwölf bis 15 neue Bäume, ein Veranstaltungsplatz für die Schule, ein Rundweg, zwei Bolzplätze sowie neue Sitzgelegenheiten. Bis zum Jahresende kann der Hof nicht genutzt werden, solange muss aufs Atrium und andere Bereiche ausgewichen werden. Schulleiter Friedrich Burkhardt sagt, dass das Ausweichen in den Pausen gut funktioniere, und er ist auch mit dem Bauverlauf zufrieden: „Die Baustelle kommt ordentlich voran, wobei die Lärmbelästigung sich in Grenzen hält. Das Schlimmste wurde in den Ferien gemacht, und jetzt achtet die Baustellenleitung darauf, dass es vormittags weitgehend ruhig bleibt.“