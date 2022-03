Simon Tarkhounian ist neuer Marktmeister auf dem Haßlocher Wochenmarkt.

Er ist damit zuständig für einen reibungslosen Ablauf des Marktes und erster Ansprechpartner für die Beschicker. Simon Tarkhounian ist 36 Jahre alt und lebt in Haßloch. Hauptberuflich ist er als Industriemeister in der Metalltechnik bei der BASF in Ludwigshafen tätig, teilt die Gemeinde mit. Als Beschicker in Neustadt und Speyer hat er aber auch schon Markterfahrung gesammelt. Über die Stellenausschreibung sei er auf den Posten in Haßloch aufmerksam geworden und habe sich nach kurzer Überlegung dazu entschlossen, den Job nebenberuflich zu übernehmen.

Der Wochenmarkt zählt derzeit zwölf Beschicker, von denen neun wöchentlich und drei saisonal vertreten sind. Voraussichtlich im Laufe des März kehrt auch der bei vielen Haßlochern beliebte Backwarenbeschicker aus dem Elsaß zurück, der zuletzt eine Winterpause eingelegt hatte. Außerdem gab es in der Zwischenzeit einen fließenden Wechsel beim Pflanzangebot. Ein Blumenhandel aus Hagenbach versorgt den Haßlocher Wochenmarkt seit Ende 2021 mit Blumen und Pflanzen.