Zum 1. Juli haben 18 Finanzanwärter ihr duales Studium am Finanzamt Neustadt aufgenommen. Das berichtete das Landesamt für Steuern. Das dreijährige Studium zum Diplom-Finanzwirt dauert demnach drei Jahre und findet zum einen an der Hochschule für Finanzen in Edenkoben statt. Dort stehen die theoretischen Studienabschnitte im Mittelpunkt. Zum anderen sind die Anwärter im Finanzamt Neustadt tätig, wo es um den praktischen Teil geht.

In ganz Rheinland-Pfalz begannen den Angaben zufolge 225 Nachwuchskräfte das Studium, aufgeteilt auf 22 Finanzämter im Land. Die Studierenden werden ab dem ersten Tag ihres Studiums in ein Beamtenverhältnis übernommen und erhalten monatliche Bezüge. Nach einem erfolgreichen Studium gibt es die Möglichkeit auf eine dauerhafte Übernahme in den Staatsdienst und sich in einer zentralen Verwaltung weiterzuentwickeln. Dadurch fördere die Steuerverwaltung Rheinland-Pfalz die Vielfalt, flexible Arbeitszeitmodelle und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, betont das Landesamt für Steuern.