Mit Theater und einem Tag der offenen Tür eröffnet Logopädin Melanie Schirach ihre neue Praxis in Neustadt. Im Mittelpunkt stehen Sprache und spielerische Förderung.

Mit einem Tag der offenen Tür eröffnet die Logopädin Melanie Schirach am Sonntag, 7. Juni, ihre Praxis für Logopädie in der Landauer Straße 66 in Neustadt. Zur Eröffnung lädt sie Familien zu einem besonderen Theaterangebot für Kleinkinder ein.

Das Theaterensemble „Theater Los. Jetzt“ zeigt an diesem Tag das Stück „Traumlandreise“ für Kinder im Alter von einem bis vier Jahren. Die Aufführungen beginnen um 10, 11 und 13 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Einlass erfolgt jeweils zehn Minuten vor Beginn.

Die Aufführungen sind speziell auf die Bedürfnisse von Kleinkindern abgestimmt. Statt vieler Worte arbeiten die Schauspielerinnen vor allem mit Bewegung, Mimik, Geräuschen und verschiedenen Materialien. Im Anschluss dürfen die Kinder gemeinsam mit den Darstellerinnen die Bühne und die verwendeten Requisiten erkunden und spielerisch eigene Erfahrungen sammeln.

Mit dem Angebot möchte die Praxis einen Beitrag zur Sprachförderung leisten. In ihrer neuen Praxis behandelt Melanie Schirach Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen. Sprache und Kommunikation seien wichtige Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe und Lebensqualität, betont die Logopädin. Störungen in diesen Bereichen könnten sowohl Kinder als auch Erwachsene im Alltag, in der Schule oder im Beruf erheblich beeinträchtigen.

Die neue Praxis versteht sich nicht nur als therapeutischer Ort, sondern auch als Teil der örtlichen Gesundheits- und Bildungslandschaft. Die Therapieleistungen werden in der Regel von den gesetzlichen und privaten Krankenkassen übernommen.