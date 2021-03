Die Filiale der VR Bank Südpfalz in St. Martin hat eine neue Leiterin: Marion Klundt. Unterstützt wird die 43-jährige Bankkauffrau und Vermögensberaterin von Allfinanzberater Christian Job.

Seit 1998 ist die neue Filialbereichsleiterin für die VR Bank Südpfalz tätig. Nach Stationen in verschiedenen Abteilungen der Bank ist Marion Klundt seit 2017 Privatkundenberaterin in Edenkoben. Jetzt freue sie sich darauf, die Verantwortung für den Filialbereich St. Martin zu übernehmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Bank. „Als Winzertochter und ehemalige Weinprinzessin bin ich glücklich, die schöne Weinbaugemeinde St. Martin und ihre Menschen persönlich kennenzulernen.“

Für Beratungsgespräche ist Klundt nach Terminvereinbarung dienstags und donnerstags von 8 bis 20 Uhr für die Kunden da. Vereinbaren kann man Termine online unter www.vrbank-suedpfalz.de/termin-vereinbaren. In den Geschäftsfeldern Bauen und Wohnen, Vermögensbetreuung, Versicherungen und Immobilien wird Klundt von Spezialisten aus der Regionaldirektion in Edenkoben unterstützt.