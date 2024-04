2023 erlebte Neustadt eine Weltpremiere: Das erste Elwetritsche-Rennen auf dem Floßbach lockte rund 1000 Neugierige an. Am 5. Mai gibt es die zweite Auflage des Spektakels. Über den Stand des Vorverkaufs und das Programm.

Mit ein paar Jahren Vorlauf konnte 2023 die Weltpremiere gefeiert werden: das erste Elwetritsche-Rennen auf dem Floßbach. Rainer Nosbüsch vom Lions-Club denkt gerne an den Sonntag zurück: „Das Konzept kam super an.“ Daher stand für die Organisatoren schnell fest. Das Rennen wird eine Neuauflage erleben.

Daher wurden die 1111 extra angefertigten Renn-Elwetritsche eingelagert, damit sie am Sonntag, 5. Mai, fit für ihr zweites Rennen sind. Im Gegensatz zu Gummienten mussten die Elwetritsche extra bestellt werden. Was gar nicht so einfach war. Die weiblichen Tiere durften nicht zu kurvig sein, weil sie dann im Wasser nach vorne kippten, wie sich Nosbüsch erinnert. Aber die Gummi-Tiere durften auch nicht zu schwer sein, weil sie dann nicht richtig schwammen. Es wurde mächtig getüftelt, ehe die wassertaugliche Rennausführung der Fabelwesen gefunden war. Und dann erwies sich der Transport aus China angesichts der Corona- und Ukraine-Kriegswirren als Herausforderung. Über Wochen fristeten die Elwetritsche ihr Dasein auf den Weltmeeren.

Doch seit 2023 sind sie in der Stadt und werden gut gehütet. „Wir sind vor einem Jahr extra nach dem Rennen durchs Wasser und haben überall gesucht, damit wir alle Tiere retten können“, erklärt Nosbüsch. Das Wiederverwerten sei „außerdem aus Gründen der Nachhaltigkeit wichtig“. Nosbüsch freut sich, dass alle Organisatoren von der Premiere auch jetzt wieder am Start sind: der Kulturverein Soku, die Lions sowie die Willkomm-Gemeinschaft und die Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH der Stadt. „Es ist eine super Teamarbeit“, lobt Nosbüsch das Miteinander. Das sei auch erforderlich, da im Vorfeld und am Aktionstag selbst sehr viel ehrenamtliche Arbeit erforderlich sei.

OB Weigel gibt den Startschuss

Das Rennen findet übrigens bewusst am verkaufsoffenen Sonntag am 5. Mai um 12 Uhr statt. „Wir wollen einen weiteren Grund bieten, Neustadt zu besuchen.“ Der Startschuss falle vor der Öffnung der Geschäfte um 13 Uhr, damit nach Preisübergabe alle noch Zeit hätten für einen Stadtbummel. Die Organisatoren hoffen auf einen ähnlich großen Zuspruch wie vor einem Jahr, als rund 1000 Neugierige das Spektakel am Floßbach verfolgten.

Den Startschuss übernehme diesmal Oberbürgermeister Marc Weigel, so Nosbüsch. Gestartet wird in Höhe des Roxy-Kinos. Über eine Baggerschaufel landen alle Elwetritsche im Wasser und steuern dann – angefeuert vom Moderator – das Ziel beim Café Winzig an. „Dessen Betreiber Matthias Streich bringt sich auch super ein und sorgt für die Bewirtung“, so Nosbüsch. Helfer holen die Elwetritsche im Ziel aus dem Wasser. Auf der Unterseite ist die Startnummer vermerkt. Das Rennen dauert etwa 20 Minuten, danach werden am Café Winzig die Sieger gekürt und die Preise übergeben. „Wer an diesem Tag aber nicht da sein kann, kann seine Preise ab Montag in der Tourist-Info abholen“, so Nosbüsch.

111 Preise

Mit dem Erlös werden wieder zwei Einrichtungen unterstützt: Soku und die Lebenshilfe Neustadt, die eine neue Küche braucht. Die Lebenshilfe packt beim Programm am Café Winzig auch mit an, sorgt für einen Verkauf von Kaffee und Kuchen und plant einen Flashmob. Auch Musik und eine Hüpfburg für Kinder sind angedacht. „Es soll ein schönes Fest werden“, hofft Nosbüsch.

Für die 1111 Elwetritsche können im Vorfeld Rennlizenzen gekauft werden. Eine Lizenz kostet acht Euro. Nosbüsch hofft, dass alle Lizenzen Abnehmer finden. Denn es gehe um einen sozialen Zweck, und die Preise könnten sich sehen lassen: Hauptpreis ist ein Gutschein von Fahrrad Trimpe über 399 Euro, außerdem gibt es zweimal zwei Übernachtungen für zwei Personen in Neustadts französischer Partnerstadt Mâcon sowie ein Cabrio-Wochenende. Ein Überraschungspreis gibt es für die Elwetritsche, die als letzte ins Ziel kommt. „Insgesamt haben wir 111 Preise, alle mit Wertigkeit“, betont Nosbüsch. Außerdem bekommen Lizenzkäufer eine Gummi-Elwetritsche und von Sponsor Globus ein Fleischkäsebrötchen.

Info

Rennlizenzen gibt es in der Tourist-Info, bei Quodlibet und Fahrrad Trimpe sowie online unter www.elwetritsche-rennen.de. Außerdem gibt es zwei Verkaufsstände in der Fußgängerzone: am 27. April ab 10.30 Uhr vor Quodlibet und am 4. Mai am Hetzelplatz.