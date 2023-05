Es ist angerichtet für die Weltpremiere: Am Sonntag findet in Neustadt das weltweit erste Elwetritsche-Rennen statt. Die Organisatoren verraten, wie der Vorverkauf läuft und welche Pläne es fürs nächste Jahr gibt.

Rainer Nosbüsch (Lions Club) und Hartmut Heller (Sozio-Kultur-Verein Socu) können es fast nicht glauben. Denn Heller hatte schon vor rund fünf Jahren die Idee für ein Elwetritsche-Rennen. Schnell war der Lions Club von der Idee überzeugt, danach wurden die Einzelhändler der Willkomm und die Tourist, Kongress und Saalbau (TKS) GmbH ins Boot geholt. Alles war geregelt. „Doch dann bremste Corona uns aus“, sagt Heller.

Aber jetzt ist alles angerichtet für die Weltpremiere. 1111 Gummi-Elwetritsche werden am Sonntag um 12 Uhr im Floßbach in Höhe des Roxy-Kinos an den Start geben. Das Ziel ist ein paar Hundert Meter weiter am Café Winzig an der Festwiese. Die 111 schnellsten Elwetritsche werden mit Preisen belohnt. Nosbüsch und Heller freuen sich aber nicht nur, dass die Idee nun endlich umgesetzt wird, sondern vor allem auch über die gute Resonanz im Vorfeld. „Wir haben schon über 900 Rennlizenzen verkauft, etwa 200 gibt es noch“, so Nosbüsch. Das ist insofern wichtig, da der Erlös der Aktion – jede Rennlizenz kostet sieben Euro – gespendet werden soll. Wer noch eine Lizenz ergattern möchte, kann am Samstag welche am Lions-Club-Stand am Kriegerdenkmal kaufen. Im Internet unter www.elwetritsche-rennen.de wird zudem über weitere Vorverkaufsstellen informiert.

Ein Trichter vor dem Ziel

„Es ist ein schönes Gefühl, das unsere Idee schon so gut ankommt“, betont Heller. Gespannt sind alle Organisatoren, wie viele Zuschauer am Sonntagmittag an die Rennstrecke kommen. Das Café-Winzig-Team werde am Ziel einen Ausschank vorbereiten (dieser Erlös wird ebenfalls gespendet), und die Puzzleband der Lebenshilfe sorgt für Musik.

Heller und Nosbüsch gehen davon aus, dass die Elwetritsche nach etwa zehn, elf Minuten das Ziel erreichen. Die Neustadter Firma Oswald habe die Renn-Elwetritsche extra produziert. Wer eine Rennlizenz erworben habe, könne eine Elwetritsche behalten, sagt Nosbüsch: „Aber keine mit Startnummer, die sind alle mit einem Gewicht getunt, diese wollen wir nächstes Jahr wieder verwenden, aber für alle gibt es eine Elwetritsche ohne Nummer“. Die Neustadter Schlosserei Ploch hat extra einen Zieleinlauf gebaut. Und zwar mit einem schmalen Trichter am Ende, sodass die Elwetritsche nacheinander ins Ziel kommen. Zwei Helfer werden die Ankömmlinge aus dem Wasser ziehen und die Gewinnnummern mitteilen.

Viele Preise

Spendenempfänger in diesem Jahr werden unter anderem die Lebenshilfe sein, die eine Überdachung für ihre Verladestation braucht, sowie der Verein Socu, der Schulprojekte plant. Beim Rahmenprogramm am Café Winzig könnten sich die Gewinner ihre Preise abholen – etwa Übernachtungen in der Partnerstadt Mâcon, ein Cabrio-Wochenende, ein Fahrrad sowie Essensgutscheine, Wein, Kuckucksbähnel-Tickets und Eintrittskarten fürs Liedertafelfest.

Wer am Sonntag nicht vor Ort sei, könne Gewinn und Elwetritsche an den folgenden Tagen in der Touris-Info bekommen. „Unser Ziel ist, einen guten Zweck zu unterstützen und etwas für Neustadt zu tun, daher haben wir uns bewusst für den verkaufsoffenen Sonntag entscheiden“, so Heller. Und klar sei auch: 2024 werde es eine Neuauflage geben, sagt Nosbüsch entschieden.