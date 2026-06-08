Der Jugendfußball an der Mittelhaardt befindet sich im Aufwind. Nicht nur aufgrund des erstmaligen Aufstiegs der Deidesheimer C-Junioren.

Die Anzahl der regionalen Landesligisten hat sich erhöht. In der A-Junioren-Landesliga ist die Region in der Saison 2025/2026 ausschließlich durch die TSG Deidesheim vertreten gewesen. Diese bekommt zukünftig mit der JSG Kalmit, bei deren A-Junioren der TuS Maikammer federführend ist, einen lokalen Konkurrenten. Die JSG sicherte sich zunächst die Meisterschaft der Kreisliga Rhein-Mittelhaardt, Staffel West, und gewann am vergangenen Mittwoch in Geinsheim das Entscheidungsspiel um den Aufstieg gegen die JSG Römerberg, Meister der Staffel Ost, vor 467 Zuschauern durch zwei frühe Tore von Marvin Titz (9., 14.) mit 2:1.

Bei den B-Junioren bekommen die beiden bisherigen Landesligisten TSG Deidesheim und 1. FC 23 Hambach Gesellschaft von Aufsteiger VfB Haßloch.

In die C-Junioren-Landesliga ist die JSG Gäu, an der der SV Geinsheim beteiligt ist auf, aufgestiegen und schließt dadurch die Lücke, die der neue Verbandsligist TSG Deidesheim hinterlässt. Durch den Abstieg des 1. FC 23 Hambach aus der D-Junioren-Landesliga ist diese Spielklasse allerdings aus Sicht der Region zunächst Niemandsland.