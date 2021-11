Wegen eines gefährlichen Überholmanövers sucht die Polizei Edenkoben weitere Zeugen. Demnach hatte der Fahrer eines dunklen BMW mit SÜW-Kennzeichen am Freitag gegen 18.30 Uhr auf der L516 zwischen Neustadt und Maikammer eine Fahrzeugschlange von rund zehn Autos überholt. Beim Wiedereinscheren musste ein unbekannter Autofahrer abbremsen, da der BMW sonst mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert wäre. Ein Zeuge konnte das Kennzeichen des BMW lesen und erstattete Anzeige. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 28-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Edenkoben. Er wurde zu Hause angetroffen, dabei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,01 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, außerdem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Weitere Zeugen des riskanten Überholmanövers können sich bei der Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 955-0 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de melden.