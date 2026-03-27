In Haßloch stehen wieder Altkleidercontainer an den gewohnten Standorten zur Verfügung. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Nachdem der DRK-Kreisverband Bad Dürkheim seine Containersammlung zum Jahresende 2025 eingestellt hatte, waren die bisherigen Standorte zunächst ohne Sammelmöglichkeit.

Hintergrund für den Rückzug des DRK waren unter anderem veränderte gesetzliche Vorgaben, eine sinkende Qualität der abgegebenen Kleidung sowie steigende Kosten bei Sammlung und Verwertung. Auch die zehn Standorte in Haßloch waren davon betroffen. Die Container wurden im Frühjahr abgebaut.

Die Gemeinde vergab die Stellplätze neu. Seit dem 16. März stehen laut der Gemeinde an den bisherigen Standorten wieder Container, sodass Alttextilien weiterhin wohnortnah entsorgt werden können.

Gut erhaltene Kleidung kann zudem weiterhin direkt beim Deutschen Roten Kreuz abgegeben werden, etwa im Second-Hand-Shop in Haßloch und in der Kleiderkammer in Lambrecht. Die Gemeinde bittet darum, die Container nur bestimmungsgemäß zu nutzen und keine Abfälle daneben abzustellen.