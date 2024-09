In der Nacht von Montag, 23. September, bis Dienstag wird an der Zugstrecke im Neustadter Stadtgebiet gearbeitet. Die Arbeiten sind zwischen 22 und 6 Uhr geplant, teilt die DB InfraGO AG mit, ein Infrastruktur-Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Betroffen sei die Strecke im Bereich der Eduard-Jost-Straße. Die Arbeiten seien dringend und unaufschiebbar, heißt es von der DB InfraGO, die zudem vorwarnt: „Während dieser Zeit wird es zu Beeinträchtigungen der Nachtruhe durch die eingesetzten Maschinen und Geräte kommen.“ Betriebsbedingt könnten diese Instandhaltungsarbeiten aber nur nachts ausgeführt werden. Hierfür bittet das Unternehmen um Verständnis und kündigt an, „die Beeinträchtigungen auf das Notwendigste zu beschränken“. Eine Ausnahmegenehmigung der Stadt Neustadt für die Nachtarbeit liege vor.