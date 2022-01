Das Neustadter Unternehmen Mobility on Demand hat Anfang Januar vom Landesbetrieb Mobilität die Genehmigung für die Erweiterung seines Fahrservices in den Ortsteilen Mußbach, Gimmeldingen und Königsbach erhalten. Die MoD-Haltepunkte sind jetzt eingeweiht worden. Eine weitere Ausdehnung des Angebots ist schon geplant.

Kerstin Ullrich, Mitglied der Geschäftsleitung von MoD, freut sich über die Erweiterung des Angebots: „Damit haben nun auch die Bewohner in den drei Weindörfern die volle Flexibilität und Bequemlichkeit für die Nutzung des Fahrservices.“ Zur Einweihung der neuen Haltepunkt (MoD-Stops) waren auch die drei Ortsvorsteher eingeladen. Dirk Herber (Mußbach) meinte: „Mit den vielen Zustiegspunkten ist Mobility-on-Demand eine echte Alternative zum eigenen Auto.“ Claudia Albrecht (Gimmeldingen) meinte mit Blick auf den Tourismus: „Gerade für unseren Ortsteil mit der Mandelblütenattraktion, den vielen Winzern und Ferienwohnungen ist MoD eine Möglichkeit, Tourismus mit weniger Verkehrsbelastung zu gestalten.“ Ähnlich sieht es Alexandra Schaupp (Königsbach): „Viele Wanderrouten beginnen in Königsbach. Jetzt können Gäste, die mit Bus oder Bahn anreisen oder die ihr Auto in der Stadt stehenlassen lassen möchten, bequem zu ihrem Wanderknotenpunkt kommen.“

Ullrich ergänzte, dass die Ausweitung des Angebots für die Akzeptanz „unserer neuen Mobilitäsangebots“ sehr wichtig sei: „Im Laufe des Jahres werden wir dies auch in Geinsheim, Lachen-Speyerdorf und Duttweiler realisieren können.“ MoD wurde 2016 gegründet und entwickelt „nachhaltige Mobilitätslösungen“. Es bietet unter anderem den Fahrservice mit Elektrofahrzeugen an.