Mobil sein ohne eigenes Auto – wie kann das funktionieren? Um solche Fragen dreht sich das Programm am Freitag beim Mobilitätstag auf dem Marktplatz. Der Mobilitätstag wird um 11.30 Uhr durch den Beigeordneten Bernhard Adams eröffnet. Bis 18 Uhr haben die Besucher dann Gelegenheit, sich an verschiedenen Ständen zu informieren. Um 11.45 und 15.30 Uhr präsentieren die Aussteller ihre Angebote in einem moderierten Gespräch. Am Stand der städtischen Abteilung Verkehrsplanung wartet zudem ein Glücksrad mit über 100 praktischen Gewinnen. Vor Ort sind am Freitag der Verkehrsverbund Rhein-Neckar mit einem Infobus, der E-Scooter-Anbieter Zeus, der Verbund Stadtmobil als Car-Sharing-Anbieter und das Neustadter Unternehmen Mobillity on Demand (MoD) als Fahrdienst auf Anfrage. Die Fahrradhändler Fahrrad Trimpe, Zweiradhaus Meyer und inVeloVeritas stellen ihre Fahrräder vor und informieren über Jobradprogramme sowie das Thema Radleasing. Die Stadtwerke Neustadt präsentieren ihre Angebote im Bereich Energie und Elektromobilität. Bei der Klimaaktion Neustadt werden unterschiedliche Fahrräder vorgestellt, die vor Ort ausprobiert werden können. Abgerundet wird das Informationsangebot durch die Polizei, die über das Thema Verkehrssicherheit informiert und die Verbände VCD (Verkehrsclub Deutschland) sowie BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland), die ihr Lastenradprojekt vorstellen. Zusätzlich können alle Besucher an einer Umfrage zum eigenen Mobilitätsverhalten teilnehmen. Die Umfrage ist bereits vorab im Internet unter link.platomo.de/mobi-nw abrufbar.