Das Mittagessen wird an Neustadter Schulen von 2,95 Euro auf 3,50 Euro erhöht. Das hat der Stadtvorstand beschlossen. Grund dafür sei, dass der Caterer seine Preise erhöhen musste, sagte die Beigeordnete Waltraud Blarr im Schulträgerausschuss am Donnerstag. Zudem sei die Stadt, wie andere Kommunen auch, von der Rechnungsprüfungsstelle aufgefordert worden, die Personalkosten für Essensausgabekräfte in der Kalkulation zu berücksichtigen. Neun Jahre lang sei der Preis stabil geblieben, so Blarr.

Weil die Ostschule seit dem neuen Schuljahr Ganztagsschule ist, musste für sie ein Lieferant gefunden werden. Im Frühjahr war geplant, den Auftrag zu vergeben. Die Ausschreibung sei wegen Corona, der Erkrankung eines Sachbearbeiters und der damit verbundenen zeitlichen Verzögerung nicht mehr möglich gewesen, so Blarr. Die Kosten für das Mittagessen lagen bislang bei etwa 140.000 Euro pro Jahr. Für die Ostschule wird jährlich ein Betrag über 75.000 Euro erwartet. Der Vertrag mit dem Caterer wurde deshalb um ein Jahr verlängert, nächstes Jahr soll eine europaweite Ausschreibung folgen.