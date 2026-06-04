Im ehemaligen Waldlabyrinth in Haßloch soll ein Märchenwald entstehen. Familien, Vereine und Gruppen können das Projekt mitgestalten.

Im ehemaligen Waldlabyrinth in Haßloch soll ein Märchenwald entstehen. Hinter dem Projekt stehen die Initiatorinnen Silke Riehl und Saskia Gerland. Die Idee ist, gemeinsam mit Familien, Vereinen, Freundeskreisen und weiteren Interessierten einen besonderen Ort für Kinder und Familien zu schaffen. Unterstützt wird das Vorhaben auch von der Gemeindeverwaltung, insbesondere vom Jugend- und Kulturhaus Blaubär sowie dem Bereich Vereinswesen und Ehrenamt.

Ziel des Projekts ist es, Kindern die Natur auf kreative und spielerische Weise näherzubringen. „Im Januar dieses Jahres sind Silke Riehl und Saskia Gerland mit ihrer Märchenwald-Idee auf die Gemeindeverwaltung zugekommen“, sagte Barbara Renner, Leiterin des Blaubär, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Das Projekt sei auf großes Interesse gestoßen. „Wir haben uns gemeinsam beraten und wollten das Projekt zeitnah starten.“

Anfang April sei der erste Aktionstag festgelegt worden. Wo der Märchenwald umgesetzt werden könne, sei mit Forstrevierleiter Julius Paffrath abgestimmt worden. Eine geeignete Fläche wurde im Bereich des Walderlebnispfades gefunden. Dort habe der Forstrevierleiter mit seinen Mitarbeitern bereits einige vorbereitende Maßnahmen durchgeführt.

Geplant ist, in dem vorgesehenen Bereich des Waldes kleine Märchenwelten zu gestalten, etwa mit Wichteltüren, Feenhäusern oder fantasievollen Naturkunstwerken. Jeder gestaltete Baum soll dabei seine eigene Geschichte erzählen und den Märchenwald nach und nach wachsen lassen. Naturmaterialien können im Wald gesammelt werden, zudem wird die Familie Gerland zum Aktionstag geeignetes Material mitbringen.

Eigene Bereiche gestalten

Interessierte Familien, Vereine und Gruppen können sich mit einer Baumpatenschaft am Projekt beteiligen und ihren Bereich individuell gestalten sowie im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Dabei steht ein naturverträglicher und umweltbewusster Umgang mit dem Wald ausdrücklich im Mittelpunkt. Verwendet werden sollen ausschließlich umweltfreundliche und tiergerechte Materialien.

Auch im Rahmen der Ferienspielwochen werden die Teilnehmer der Waldfreizeit viel über die Natur und den Wald erfahren und in kleinen Gruppen eigene Bereiche gestalten.

Die ersten gemeinsamen Aktionstage finden am Samstag, 6. Juni, und am Samstag, 29. August, jeweils von 10 bis 14 Uhr im ehemaligen Waldlabyrinth im Haßlocher Wald statt. Weitere Termine außerhalb der Aktionstage sind ebenfalls möglich. Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr vor Ort, anschließend erfolgt eine kurze Einweisung.

Neben kreativer Unterstützung freuen sich die Organisatorinnen auch über Sponsoren und weitere Unterstützer, die das Projekt begleiten möchten.

Info

Weitere Information und Anmeldung bei Silke Riehl unter 0175/2974660 oder Saskia Gerland unter 0162/3301576.

