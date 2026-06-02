Nach Feierabend noch bummeln, einkaufen und genießen – das macht der Abendmarkt am Mittwoch, 3. Juni, in Neustadt möglich. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind die Stände auf dem Marktplatz von 16.30 bis 21 Uhr geöffnet. Für eine besondere Atmosphäre beim abendlichen Einkauf sollen zusätzliche kulinarische Angebote und Musik sorgen. Die Marktbeschicker verkaufen laut Stadtverwaltung regionale Erzeugnisse von Backwaren über Feinkost bis hin zu Gewürzen. Ergänzt werde das Angebot durch Genussstände mit Snacks, Pfälzer Schorle und exotischen Cocktails. Auch die Gastronomiebetriebe rund um den Marktplatz laden zum Verweilen ein. Ein DJ verbreite angenehme Feierabendstimmung, heißt es in der Ankündigung weiter.