Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Sonntag um 8.30 Uhr auf der B 271 nur knapp einem schweren Unfall entgangen. Sie fuhr von Wachenheim in Richtung Forst, als ihr etwa 200 Meter vor der Abfahrt „Auf der Myrrhe“ ein Auto entgegenkam, dessen Fahrer derart mit seinem Smartphone beschäftigt gewesen sein soll, dass er mit seinem Auto nahezu komplett auf die Gegenfahrspur abkam. Das teilt die Polizei mit. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, sei die junge Frau aus Wachenheim ruckartig nach rechts ausgewichen. Beim Versuch, das Fahrzeug anschließend wieder in die Spur zu bringen, schleuderte ihr Wagen, kam nach rechts in den unbefestigten Straßengraben ab und blieb dort nach etwa hundert Meter unfallbeschädigt stehen. Die 19-jährige Fahrerin erlitt einen Schock. Hinweise zum Unfallverursacher, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, nimmt die Polizei Haßloch unter Telefon 06324/933-0 entgegen.