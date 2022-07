Neustadt bekommt einen neuen Mietspiegel: Dies hat der Stadtrat am Dienstagabend beschlossen. Dafür werden im Haushalt außerplanmäßige Mittel in Höhe von 25.000 Euro bereitgestellt. Der bisher vorliegende Mietspiegel stammt aus dem Jahr 2004. Er wurde aber nie fortgeschrieben und soll nun von aktuellen Daten abgelöst werden. Die Auswertung soll Mietern und Vermietern als Orientierungshilfe dienen und für Transparenz sorgen, um den Wohnungsmarkt zu stabilisieren. Ermittelt werden die Preise, die in den vergangenen sechs Jahren für Wohnraum in vergleichbarer Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage vereinbart oder verändert worden sind – einschließlich der energetischen Beschaffenheit und Ausstattung. Neustadt hat sich dazu entschlossen, einen einfachen Mietspiegel zu erstellen. Für ihn gelten weniger strenge Kriterien als für einen sogenannten qualifizierten Mietspiegel. Laut einer Gesetzesänderung von 2021 sind alle Kommunen ab 50.000 Einwohner – und damit auch Neustadt – dazu verpflichtet, bis 1. Januar 2023 einen einfachen Mietspiegel zu erstellen.