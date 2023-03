Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Großes Aufatmen nach langer Pause, obgleich die Luft am Neustadter Meistersinger-Himmel noch selten so dünn war wie beim Wettbewerbskonzert am Freitagabend im Saalbau. Die Meisterklasse von Claudia Eder geriet an diesem grandiosen Abend in einen ungemein spannenden Wettstreit, bei dem weder Publikum noch Jury bis zur letzten Sekunde wussten, wer am Schluss auf dem Siegertreppchen landen würde.

Quirliges Treiben und Gute-Laune-Musik zum Auftakt: Mit einem Schlag lernt das Publikum mit einer Ensemble-Szene aus Mozarts Oper „Don Giovanni“ sämtliche Meistersinger kennen, insgesamt