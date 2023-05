Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ab Tag eins nach der Flutkatastrophe hat die Neustadter Blaulicht-Familie dem Ahr-Weindorf Mayschoß tatkräftig geholfen. Dass sich auch viele andere Neustadter solidarisch zeigten, wollen die Mayschoßer nie vergessen.

Schöner hätte der Empfang am Ziel Deutzerhof nicht sein können: Als die Wandergruppe in Feuerwehruniform am Samstag in Sicht kommt, ist es kurz vor 16.30 Uhr. Gut 100 Kameraden aus Neustadt