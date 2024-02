Die Gimmeldinger Mandelblüte wird in diesem Jahr an den Wochenenden 8. bis 10 und 15. bis 17. März gefeiert. Darüber hat die Stadt Neustadt am Donnerstagmittag informiert. Bereits in den vergangenen Tagen sei rund um die Mandelmeile viel Betrieb gewesen, da viele Menschen die blühenden Mandelbäume bestaunen wollen. Die Stadt betont, dass sie an ihrem neuen Veranstaltungskonzept, das 2023 eingeführt wurde, festhalten möchte. Ziel ist es, die Besuchermassen besser zu verteilen und Engstellen im Weindorf zu vermeiden. So das Wetter mitspielt, werden Weingüter und Straußwirtschaften auch schon in den Tagen vor dem offiziellen Fest öffnen. An beiden Festwochenenden wird es entlang der Mandelmeile Ausschankstellen und Kunsthandwerk geben. Das Fest läuft an beiden Wochenenden freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags von 11 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr. Bei der Anreise sollen Besucher vor allem auf öffentliche Verkehrsmittel setzen. Einzelheiten sollen am Montag bei einer Pressekonferenz vorgestellt werden.