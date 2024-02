Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Gimmeldingen sind die neuen Mandelblütenhoheiten Erva Satun und Maja Nett gekrönt worden. Eingeleitet wird ihre Amtszeit mit dem 90. Mandelblütenfest, das in diesem Jahr wohl besonders früh stattfinden wird.

Matthias Frey vom Verkehrs- und Verschönerungsverein begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste am Sonntag in der Meerspinnhalle in Gimmeldingen. Dabei ging es auch direkt um den