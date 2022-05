Verdacht schöpfte eine 18-jährige Besucherin des Maifestes in Maikammer, als sie am Samstag gegen 22 Uhr zum nächsten Schluck aus ihrem Glas ansetzte. Wie die Polizei in Edenkoben mitteilt, wunderte sie sich über den schäumenden Inhalt und einen Fremdkörper, der sich bei genauerem Hinsehen als nicht näher bekannte Tablette entpuppte. Die junge Frau entschied sich richtigerweise dazu, das Getränk zu entsorgen. In diesem Zusammenhang verhielt sich eine männliche Person verdächtig, die als 30 bis 35 Jahre alt mit geschätzter Größe von 1,70 Metern, glattrasiertem Kopf und blauem Pullover beschrieben wurde. Die Polizei bittet darum, insbesondere auf Veranstaltungen mit regem Personenaufkommen Getränke nicht achtlos abzustellen und derartigen Erfahrungen durch geschlossene Behältnisse vorzubeugen. Zeugenhinweise werden telefonisch unter 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de erbeten.