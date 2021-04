Ab Montag können Kunden auch in Neustadt die Luca-App nutzen. Der Landkreis Bad Dürkheim startet als eine von sechs Modellregionen in Rheinland-Pfalz ein entsprechendes Projekt. Wie der Kreis nun mitteilt, wird die App auch in Neustadt genutzt werden können. Hintergrund: Als Modellregion gilt das gesamte Zuständigkeitsgebiet des der Kreisverwaltung zugeordneten Gesundheitsamts – und dieses umfasst sowohl den Kreis Bad Dürkheim als auch die Stadt Neustadt. Die App soll vor allem die Kontaktnachverfolgung erleichtern und gilt als wichtiger Baustein bei der Bewältigung der Corona-Pandemie. „Ich finde die Möglichkeit der elektronischen Kontaktdatenerfassung ist eine große Erleichterung, insbesondere für die Gastronomie. Sie kann uns künftig aber auch in anderen Bereichen dabei helfen, die Nutzung von Einkaufsmöglichkeiten, Kulturveranstaltungen, Sport- und Freizeitangeboten zu vereinfachen“, sagt Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG). Er ruft gemeinsam mit Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) die Bürger in der Region dazu auf, die App zu nutzen und auf ihren Smartphones zu installieren. Die App wurde von der Firma Culture4Life entwickelt, hinter der unter anderem die Band Die Fantastischen Vier steht. Die Anwendung ermöglicht eine digitale Nachverfolgung von Kontaktpersonen bestätigter Corona-Fälle – per Smartphone im direkten Austausch mit dem zuständigen Gesundheitsamt. Ziel der App ist es, Kontakte lückenlos zu dokumentieren und Papier-Kontaktlisten zu ersetzen. Verfügbar ist die Luca-App für Android, iOS und als WebApp. Sie steht kostenlos auf Plattformen wie dem App Store oder Google Play bereit.