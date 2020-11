Gemeinsam Adventskränze zu binden und liebevoll zu dekorieren – auf diese Tradition müssen die Mitglieder des Lions Clubs Neustadt in diesem Jahr natürlich verzichten. Allerdings nicht ganz. Die Produktion läuft zwar sozusagen im Homeoffice, aber dabei kann man sich ja dank moderner Kommunikationsmittel ebenfalls kurzschließen.

Mit einer Tradition muss der Club nicht brechen: Wie immer, werden die Kränze am ersten Samstag im Advent, 2020 der 28. November, live zum Verkauf angeboten. Ab 9 Uhr ist der Stand am Kriegerdenkmal in der Hauptstraße besetzt. Eine Neuerung gibt es aber auch dabei: Kränze können schon jetzt per E-Mail bestellt werden. Sie liegen dann am Samstag am Stand bereit oder werden auf Wunsch nach Hause geliefert.

Der Verkaufserlös kommt übrigens dem Projekt Waldverjüngung des Naturschutzvereins „Waldschatten“ zugute. Er hat sich seit geraumer Zeit – unterstützt von der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt – zum Ziel gesetzt, dem Waldsterben auf Neustadter Gemarkung entgegenzuwirken: Baumsamen werden gezielt in den Boden gesetzt, sodass sich die Wurzeln natürlich entwickeln und sich deshalb sofort dem Standort anpassen können.