Der Förderverein des Lions Club Haßloch hat Spenden in Höhe von 13.000 Euro an gemeinnützige Organisationen aus Haßloch und Umgebung übergeben.

Die Mittel stammen unter anderem aus Verkaufsständen auf dem Weihnachtsmarkt und dem Andechser Bierfest, teilte Alexander Sassenberg, Präsident des Vereins, mit. Zu den unterstützten Projekten zählt die Demenzstation im Theodor-Friedrich-Haus, die mit der Spende Stühle für draußen anschaffen will. Der Tierschutzverein Haßloch finanziert neue Quarantäneboxen. Der Vogelpark Haßloch kann mit den Mitteln die Folgen der Vogelgrippe bewältigen und den Betrieb sichern, wie der Verein mitteilt.

Eine Spende unterstützt die Gottlieb-Wenz-Schule bei der Teilnahme an einem Chorprojekt. Das Präventionsprogramm „Klasse2000“, das einen gesundheitsbewussten und starken Start ins Leben ermöglichen will, kann an der Schillerschule und der Ernst-Reuter-Schule in Haßloch fortgeführt werden.

Gefördert wird auch das Schatzkistenprojekt der Kindergartensozialarbeit in Haßloch, das Kinder frühzeitig in ihrer Entwicklung stärkt – und der Schüleraustausch mit den USA des Hannah-Arendt-Gymnasiums, insbesondere die Betreuung der Gastschüler während ihres Aufenthalts in Haßloch, so der Verein. Nicht zuletzt unterstützte der Lions Club internationales Engagement: Eine Spende erhielt Walter Grudszus, der ein Schulprojekt in Kenia weiter voranbringen will.