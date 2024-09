Einen Titel und drei weitere Medaillen brachten die Mehrkämpfer des LC Haßloch von den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der U14 im rheinhessischen Heimersheim mit nach Hause.

Dabei wurden neben den klassischen Dreikämpfen aus Sprint, Weitsprung und Ballwurf auch Mehrkämpfe mit den Schwerpunkten Lauf, Sprung und Wurf sowie ein Staffelrennen ausgetragen. Eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber den Pfalzmeisterschaften zeigte Lilian Stürm im Dreikampf der Klasse W12. In Kaiserslautern noch denkbar knapp geschlagene Zweite, verbesserte sie bei den Landes-Titelkämpfen gleich ihre 75-Meter-Zeit von vor einer Woche um etwa drei Zehntelsekunden. Auch im Weitsprung legte sie zu und hielt mit ihren 4,25 Metern vor ihrer Paradedisziplin den Kontakt zur Spitze. 42,50 Meter lautete schließlich das Resultat als Beste im Ballwurf. Damit gelang von Zwischenplatz drei noch der Sieg und die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft mit der Steigerung um fast 100 auf 1382 Punkte.

Dreier unglücklich

In der gleichen Altersklasse startete Nina Dreier im Dreikampf Sprung und kämpfte bis zum Hochsprung als letzter Disziplin mit vier Konkurrentinnen ebenfalls noch um den Titel. Ganze 14 Punkte fehlten ihr am Ende zu Platz eins, und nur zwei Punkte war sie mit ihrem Resultat von 1339 Punkten als unglückliche Vierte vom Bronzeplatz entfernt.

Als amtierende Pfalzmeisterin nahm in der W13 Amélie Mateja den Dreikampf Wurf in Angriff. Mit 10,42 Sekunden über 75 Meter lag sie zunächst in Führung. Sie wurde nach 7,21 Metern im Kugelstoßen und 32,50 Metern im Ballwurf Vizemeisterin mit 1249 Punkten.

Seinen dritten Platz aus der Vorwoche wiederholte in Heimersheim Moritz Kieper im Dreikampf der M13. Nach 10,60 Sekunden im Sprint, 4,35 Metern im Weitsprung und 39 Metern im Ballwurf war mit 1222 Punkten sogar Silber in Reichweite.

Fraser gewinnt Bronze

Einen abwechslungsreichen Dreikampf Sprung der M12 erlebte Oliver Fraser, der mit seinen 10,60 Sekunden über 75 Meter die Nase zunächst deutlich vorne hatte. 1,31 Meter im Hochsprung und 3,90 Meter im Weitsprung brachten ihm mit 1203 Punkten Platz drei ein.

Gleich zwei Teams hatte der LC Haßloch zur gemischten 4x75-Meter-U14-Staffel gemeldet. Platz drei hinter dem ABC Ludwigshafen und USC Mainz ging mit 40,69 Sekunden an den LC Haßloch I in der Besetzung Oliver Fraser, Moritz Kieper, Lilian Stürm und Amélie Mateja. Der LC Haßloch II mit Joshua Moemeke, Henry Kappner, Nina Dreier und Helena Friko kam in 43,02 Sekunden auf Platz elf.