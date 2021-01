Der ehemalige Bahnhofsvorstand des Neustadter Hauptbahnhofs, Bundesbahnoberamtsrat außer Dienst Jürgen Topp, ist kürzlich im Alter von 92 Jahren gestorben. Topp, in Haßloch lebend, war sozusagen der letzte „richtige“ Bahnhofsvorstand am Neustadter Hauptbahnhof, zu dessen Einzugsbereich damals noch viele Bahnhöfe der Region gehörten. Seit die Bundesbahn in die Deutsche Bahn AG aufgegangen ist und diese in verschiedene Geschäftsfelder aufgeteilt wurde, gibt es keine Bahnhofsvorstände mehr.

Als Jürgen Topp, der 1956 aus der DDR in die Bundesrepublik geflohen war, 1983 nach Neustadt kam, wurde gerade das Kuckucksbähnel auf die Betriebsaufnahme 1984 vorbereitet. Topp unterstützte die Deutsche Eisenbahn Gesellschaft (DGEG) und auch den Förderverein Kuckucksbähnel, dessen Mitglied er wurde, beim Aufbau der Museumsbahn. Nach der innerdeutschen Grenzöffnung 1989 war Topp mit dem Förderverein 1990 auch bei der ersten Studienfahrt in Neustadter Partnerstadt Wernigerode mit von der Partie.

Bei späteren Besuchen half Top dabei, für die Fördervereinsmitglieder im Raum seines Geburtsortes Warnemünde attraktive Exkursionsprogramme auf die Beine zu stellen. Der Kontakt des Eisenbahners zu Mitgliedern blieb auch nach seiner Pensionierung erhalten. Topp wird im Kreis seiner Familie auf See bei Warnemünde beigesetzt.