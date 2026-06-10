Die Stadtbücherei Neustadt und die katholische Bücherei St. Jakobus in Hambach machen beim Lesesommer mit. Wer sich zum Lesesommer anmeldet, kann exklusiv und kostenlos aktuelle Kinder- und Jugendbücher ausleihen und lesen. Dafür stehen in Neustadt zahlreiche aktuelle Bücher in besonders dekorierten Bereichen zur Verfügung, so die Stadtbücherei in einer Mitteilung.

Der Lesesommer startet am 15. Juni und läuft bis zum 16. August. Die Teilnehmer geben zu den gelesenen Büchern ihre Bewertung entweder als Interview, online in Form eines Buchtipps unter lesesommer.de, per analogem Buchcheck oder als Kreativbeitrag ab, erläutert die Stadtbücherei. Da es sich beim Lesesommer um eine landesweite Aktion handelt, gelten die Angaben weitgehend auch für die Beteiligung der katholischen Bücherei St. Jakobus.

Zu jedem gelesenen Buch gibt es einen Stempel auf der Lesesommer-Karte. Diese Lesesommer-Karten nehmen dann am landesweiten Gewinnspiel teil. Hauptgewinn ist ein Gutschein für einen Familienaufenthalt im Europapark Rust mit einer Übernachtung im 4-Sterne Erlebnishotel. Wer in den Sommerferien mindestens drei Bücher liest, erhält zusätzlich eine Urkunde. Viele Schulen vermerken die erfolgreiche Teilnahme zudem positiv auf einem Beiblatt zum nächsten Zeugnis, so die Bücherei.

Die Stadtbücherei lädt außerdem alle Teilnehmer zu einem Abschlussfest auf dem Gelände des Kulturzentrums Soku ein.

Mehr Infos gibt es unter lesesommer.de oder bei der Stadtbücherei, Marstall 1 – Im Klemmhof, Telefon 06321 844-1717, E-Mail stadtbuecherei@neustadt.eu.

Bei einer Teilnahme über die katholische Bücherei St. Jakobus in Hambach können die Teilnahmekarten dort abgeholt werden. Bei Fragen: E-Mail a.hohma@freenet.de.