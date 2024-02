Über eine Baustelle in der Lachener Straße in Neustadt ärgert sich RHEINPFALZ-Leser Udo Merkel. Die Baustelle sei seit etwa zehn Monaten „unberührt“, teilt er mit. Ihn stört vor allem, dass auch der Gehweg an der Stelle aufgerissen ist. Hin und wieder seien Techniker der Telekom an dem Schaltkasten tätig, hat Merkel beobachtet. Doch ein Ende der Bauarbeiten komme wohl nicht.

„Die Stadtverwaltung NW hat mir vor langer Zeit – aufgrund meiner Meldung mittels Meldoo-App – mitgeteilt, dass es sich um keine städtische beziehungsweise Stadtwerke-Baustelle handelt“, schreibt Merkel. „Dass aber der städtische Bürgersteig an dieser Stelle unpassierbar ist, scheint dort kein Interesse zu finden.“

Unternehmen zum Handeln aufgefordert

Die Stadtverwaltung erklärt, es handele sich um eine ruhende Baumaßnahme eines Privatunternehmens. „Dieses wurde von der Stadtverwaltung aufgefordert, die Baugrube zu verschließen und den Gehweg wieder herzustellen“, so die Verwaltung auf Nachfrage. „Selbstverständlich ist es im Interesse der Stadt, dass aus Baumaßnahmen keine Schäden und Nachteile resultieren.“ Wann der Gehweg wieder passierbar sein soll, geht nicht aus der Mitteilung hervor.