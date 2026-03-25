Der Verein Leisböhler Weinkultur Haßloch lädt zu zwei Veranstaltungen in der Alten Brauerei Löwer ein. Geplant sind am Samstag, 18. April, die zweite Große Leisböhlweinprobe und am Sonntag, 7. Juni, ein Auftritt des Kabarettisten und Musikers Ramon Chormann. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr.

Bei der Leisböhlweinprobe werden 14 Weiß- und Rotweine verkostet, die teilweise oder vollständig aus Trauben der Haßlocher Einzellage „Leisböhl“ stammen. Karten können per E-Mail an weinprobe@weinkultur-hassloch.de bestellt werden.

Am 7. Juni, präsentiert Ramon Chormann sein 12. Bühnenprogramm. Mit humorvollen Alltagserzählungen und eingängigen Liedern lädt er zum Nachdenken und Lachen ein. Karten sind im Chaos Keller Haßloch oder per Mail an veranstaltungen@weinkultur-hassloch.de erhältlich.