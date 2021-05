Abgesagt! So steht es auf der Website des Veranstalters „Beginner Trails“ für den Ultramarathon „Pfalzfiasko“. Der Lauf über 101 oder wahlweise 55 Kilometer war für den Freitag geplant.

Um 18 Uhr sollte der Startschuss fallen, die Strecke war quer durch den Pfälzerwald geplant mit Start und Ziel am „Badehaisel“ in Wachenheim. Der Rundkurs zu Kalmit, Hohe Loog und weiteren Gipfeln um 600 Meter Höhe wird wegen der aktuellen Corona-Situation nicht gestartet. „Zu groß ist das aktuelle Infektionsrisiko in unserer Region“, heißt es auf der Internetseite. Rund 250 Teilnehmer waren angemeldet, die Rückbuchung soll abzüglich einer Bearbeitungspauschale in den nächsten Tagen erfolgen. Trotz eines hervorragenden Hygienekonzepts sei eine Durchführung mit so vielen Startern zu vermessen gewesen, heißt es dort weiter.