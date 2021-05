Die Genehmigung für das erste landesoffene Sommersportfest der Leichtathleten am 29. August im Neustadter Stadion liegt vor. Darüber informiert Arno Schade, Pressewart des Leichtathletik-Verbandes Pfalz (LVP).

Wie am 23. Juli berichtet, organisieren die drei Vereine TSG Neustadt, TV Gimmeldingen und LC Haßloch dieses Leichtathletik-Sportfest während der Corona-Pandemie. Es dürfen sich am 29. August maximal 150 Menschen zeitgleich im Stadion aufhalten. Laut Schade gehen die Vereine von 120 Startern plus ihren Betreuern aus. In jeder Disziplin sind die Teilnehmerzahlen begrenzt.

Weil die Genehmigung des Leichtathletik-Verbandes sowie der Neustadter Stadtverwaltung nun vorliege, könne jetzt auch die Online-Anmeldung auf der LVP-Internetseite freigeschaltet werden, teilt Schade mit.