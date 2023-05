Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Corona-bedingter Verspätung werden die Pfalzmeisterschaften des Leichtathletikverbandes Pfalz (LVP) nun ausgetragen. Die Wettkämpfe gibt es in vier Disziplinblöcken an verschiedenen Standorten. Am Sonntag treten 150 Leichtathleten im Weit-, Hoch- und Dreisprung im Neustadter Stadion an. Abstandsregeln werden dabei eingehalten: Am Ende ehren sich die Sieger quasi selbst.

Bereits am Samstag absolvieren einige der Athleten den ersten Teil der Pfalzmeisterschaften im Bereich Sprint in Ludwigshafen. Auch die schnellen Kurzstreckenläufer der TSG Neustadt und Trainerin