Zwei Titel holten am Sonntag die Athleten der TSG Neustadt bei den Landesmeisterschaften der U16 und U20-Leichtathleten in Konz.

Simon Haag (TSG Neustadt) steigerte sich im sechsten Versuch zur neuen Bestweite von 54,69 Metern und schnappte sich damit den Speerwurf-Titel vor Petri Lennart (USC Mainz), der im dritten Versuch 54,42 Meter vorgelegt hatte. Platz drei ging an Moritz Märdian (LC Haßloch) mit 48,78 Metern. Für Haag war es nach dem Titel bei den Pfalzmeisterschaften eine Bestätigung seiner Leistung bei seinem Comeback nach seiner Erkrankung an Lymphdrüsenkrebs. Vor rund einem Jahr wurde die Erkrankung diagnostiziert, es folgten eine Chemotherapie und eine lange Trainingspause. „Wir haben jetzt noch in den vergangenen Tagen die Technik im Training verbessert. So konnte Simon mit voller Konzentration im letzten Versuch den Titel holen“, freute sich Trainer Helmut Geiger.

Annika Frey, für die TSG Neustadt in der Altersklasse (AK) W15 am Start, wurde Dritte im Speerwurf. Für ihren Teamkollegen Till Saßmann, der in der AK M18 startberechtigt ist, waren die älteren Konkurrenten beim „Hochstarten“ in die AK U20 die Vorbereitung auf die süddeutschen Meisterschaften in seiner richtigen Altersklasse. Er landete über 100 Meter auf Rang drei und holte mit der Staffel (Nico Engel, Bodyan Karpenko, Patrick Frey) Silber.

Den zweiten Titel für die TSG Neustadt erreichte Julian Gärtner in 12,59 Sekunden über 100 Meter in der AK M14. Der Haßlocher Moritz Märdian „bezahlte“ seine Bronzemedaille im Speerwurf mit dem Verlust einer besseren Platzierung im Weitsprung. Dort landete er mit 5,96 Metern auf Rang vier. LC-Pressesprecher Paul Leibrock: „Er verzichtete auf den letzten Versuch, um rechtzeitig zum Speerwurf anzutreten.“ Im Hochsprung erreichte Märdian mit neuer Bestleistung von 1,77 Metern Rang zwei. Über 3000 Meter erkämpfte sich seine Mannschaftskameradin Joana Reinig in 11:43,99 Minuten Silber. Nach der Anreise von rund zwei Stunden und den Wettkämpfen mussten die Athleten noch über zwei Stunden auf die Siegerehrungen warten.