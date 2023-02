Ob die alte Tradition des Frühjahrslaufes beim LC Haßloch wieder auflebt, wird sich nach dem Osterlauf am 8. April entscheiden.

Zum 50. Jubiläum gibt es am Samstag vor Ostern ein breites Angebot auf vier Distanzen für junge Langstreckler und „alte Hasen“. LCH-Vorsitzender Gerd Berlin berichtet von zunächst schwierigen Planungen bei der Streckenauswahl. Zu Beginn habe es drei Optionen gegeben. Neben der früheren Traditionsstrecke mit Start am VfB-Gelände stand ein Start am Badepark zur Diskussion. Berlin: „Doch beim VfB findet am 8. April ein Spiel statt. Und der Badepark wird Anfang April für die Freiluftsaison vorbereitet, da wäre ein Aufbau unserer Anlagen auch hinderlich.“ So blieb der bereits bewährte Austragungsort an der Rennbahn mit Start am Parkplatz des Vogelparks als letzte Möglichkeit. Das ist eine gute Option, denn die Strecke ist amtlich vermessen. Der Halbmarathon ist damit für einen Eintrag in die Bestenliste und auch für die jeweils persönliche Bestzeitenjagd geeignet.

„Wir wollen auch nicht ausschließen, dass wir das vielleicht erneut im Frühjahr anbieten, doch zunächst ist der Lauf eine Veranstaltung zum Jubiläum. Es kommt auf die Resonanz an“, betont Berlin. Christoph Sölter vom großen Vorbereitungsteam setzt auf die bewährten Helfer. „Wir haben mehrere Gruppen, die beispielsweise für die Verpflegung oder die Streckenposten verantwortlich sind. So können wir am Karsamstag auf eine eingespielte Crew zurückgreifen“, erklärt er. Im Angebot sind beim Osterlauf ein „Bambinilauf“ über 850 Meter, ein Schülerlauf über 3,2 Kilometer, eine Distanz über sieben Kilometer sowie ein Halbmarathon. Dort kann auch eine Staffel mit drei Läufern antreten. Anmeldungen sind bereits möglich über runtix.com.

Sölter ist auch eingebunden in die weiteren Termine beim LCH. So organisiert der Verein am 13. Mai die Bezirksmeisterschaften, am Feiertag Christi Himmelfahrt folgt ein Kinderleichtathletik-Sportfest. Sölter: „Wir weichen mit dem Kindersportfest extra auf den Feiertag aus, weil die gesamten Leichtathletik-Termine in der Pfalz bereits die meisten Wochenenden besetzen. Das macht die Planung für eigene Veranstaltungen, besonders zum Jubiläum, schwierig. Außerdem sind wegen der Pfingstferien in Rheinland-Pfalz ebenfalls einige Wochenenden nicht für Wettbewerbe geeignet.“