Die seit gut zwei Jahren laufende Sanierung der Kellereistraße hat nun auch Auswirkungen auf die Laustergasse. Diese ist seit Montagmorgen, 1. Juni, gesperrt, weil die Arbeiten am Kreuzungsbereich Laustergasse/Kellereistraße beginnen. Die Sperrung bedeutet auch, dass der Klemmhof und das dazugehörige Parkhaus nicht auf dem regulären Weg erreichbar sind. Die Zufahrt ist aber weiter möglich, übergangsweise über die Landauer Straße, Gutenbergstraße, Schütt und Schwanengasse am Haupteingang der Sparkasse vorbei. Wer den Klemmhof verlässt, muss die Route über die Landschreibereistraße, Stangenbrunnengasse und Hetzelstraße nehmen. Fußgänger aus Richtung Friedrichstraße erreichen die Kellereistraße über die Laustergasse am Gerberhaus vorbei durch die Hintergasse oder über den Marstall und den Klemmhof vorbei. Die Sperrung ist für sechs Wochen geplant, die Sanierung der Kellereistraße soll im Spätsommer komplett abgeschlossen sein.