Leichtes Aufatmen in der Kellereistraße: So langsam biet die Sanierung auf die Zielgerade ein. Doch zum Endspurt steht jetzt noch einmal ein Härtetest an.

Seit gut zwei Jahren läuft die umfassende Sanierung der Kellereistraße in der Neustadter Altstadt. Leitungen wurden erneuert, zudem bekommt die Straße als letztes Teilstück der Fußgängerzone eine entsprechende Pflastersteinoptik. Für die Anlieger bedeuteten die Arbeiten jede Menge Einschränkungen. Da die ersten Teilabschnitte aber schon freigegeben worden sind, ist erkennbar: Die Mühe lohnt sich, die Straße wird deutlich schöner und hat nichts mehr mit dem Flickenteppich von früher zu tun.

Foto: Sabine Spieckermann

Bis zum Spätsommer 2026 soll alles überstanden sein. Das heißt, der Endspurt beginnt. Aktuell laufen Arbeiten an der Metzgerei Neumaier sowie auf dem Teilstück der Kellereistraße, das dann in die Friedrichstraße mündet. Am 1. Juni beginnt ein ziemlich kniffliges Kapitel des gesamten Vorhabens. Denn Teil des Kellereistraßenprojekts ist auch eine Neugestaltung des Kreuzungsbereichs Kellereistraße/Laustergasse.

So verläuft die Umleitung

Kompliziert wird dieses Unterfangen deshalb, weil für diese Arbeiten laut Stadt die Laustergasse ab der Friedrichstraße sechs Wochen lang komplett gesperrt werden muss. Das heißt: Die Zufahrt zur Klemmhof-Tiefgarage wird dann nicht mehr auf dem gewohnten Weg möglich sein.

Allerdings wird nach Angaben der Stadt für Nutzer der Klemmhof-Tiefgarage eine Umleitung eingerichtet. Die Zufahrt erfolgt ab 1. Juni über die Landauer Straße, Gutenbergstraße, Schütt und Schwanengasse (am Haupteingang der Sparkasse vorbei).

Die Ausfahrt läuft über die Landschreibereistraße und weiter über Stangenbrunnengasse und Hetzelstraße – und dann entweder in die Fröbelstraße oder weiter über die Hetzelstraße in die Talstraße. Im Bereich des Elwetritschebrunnens kann es zu Begegnungsverkehr kommen.

Fußgängerinnen und Fußgänger, die aus Richtung Friedrichstraße kommen, erreichen die Kellereistraße über die Laustergasse (am Gerberhaus vorbei) durch die Hintergasse oder über die Friedrichstraße, den Marstall und am Klemmhof vorbei.