Der langjährige Leiter der Integrierten Gesamtschule Deidesheim/Wachenheim ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Georg Dumont, der in Bad Dürkheim wohnt, hat die Schule seit ihrer Gründung 2008 geleitet und stand somit 13 Jahre lang an der Spitze des Lehrerteams. Zuvor war er Stufenleiter an der IGS in Mutterstadt. Insgesamt hat Dumont knapp 30 Jahre in unterschiedlichen Funktionen an Integrierten Gesamtschulen gearbeitet. Die Arbeit als Lehrer sei immer sein Traumberuf gewesen, hatte er 2019 im RHEINPFALZ-Interview gesagt, und auch jetzt schreibt er in einem Brief an die Schulgemeinschaft, dass seine Arbeit ihm „durchgehend Zufriedenheit und Erfüllung“ beschert habe. Bevor der Dürkheimer in Deidesheim Schulleiter wurde, hat er in seiner Freizeit auch als freier Mitarbeiter für die RHEINPFALZ geschrieben.