Bei den zweitägigen Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am Wochenende in der Leichtathletik Halle Pfalz waren Starter des LC Haßloch, der TSG Haßloch sowie des TV Gimmeldingen vertreten.

Die Gründe für die überschaubare Teilnehmermenge sind vielfältig. Sie reichen von den gerade laufenden Abiturprüfungen der U20-Altersklassen über Verletzungen bis hin zu einem generellen Verzicht auf die Hallensaison. Richtig Gas gegeben haben aber an beiden Wettkampftagen die Athleten des LC Haßloch. Am Samstag holte die 4x200 Meter Staffel Bronze in der Besetzung Ann-Kathrin Rohe, Sophie Rohe, Joana Reinig, Antonia Katz, über 200 Meter sprintete Katz auf Rang sieben. Im Rahmenwettkampf der U16 liefen Ali-Ouro-Bossi Aschraf auf Rang acht und Sascha Kramer auf Platz neun über 60 Meter. Vier Mal ging es in den engen 200 Meter Bahnen, um die 800 Meter Distanz zu vollenden, hier wurde Max Sellmeier Sechster, LCH-Teamkollege Christian Stengl Achter. Für die TSG Haßloch holte Mike Adams Silber im Dreisprung. Weitere Ergebnisse der TSG: Michael Bub, Neunter über 200 Meter, Yasmin Karasu Platz sechs im Weitsprung, Lena Kleiber wurde Fünfte im Kugelstoßen.

Am Sonntag waren die Teilnehmerfelder der Altersklasse U20 meist relativ klein. Franziska Böger (TV Gimmeldingen) belegte Rang sechs über 60 Meter sowie über 200 Meter, Teamkollegin Gina Felden wurde Vierte im Kugelstoßen. Für den LC Haßloch holte Joana Reinig über 1500 Meter Gold, allerdings lief sie die Distanz alleine gegen die Uhr, Konkurrentinnen waren Fehlanzeige. Moritz Märdian holte Silber im Hochsprung mit 1,83 Metern und Bronze im Hürdensprint, außerdem Rang fünf im Weitsprung. Im Stabhochsprung erreichte Salome Berlin Platz vier mit 3,00 Metern.