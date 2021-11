In Neustadt macht der Landesimpfbus kommenden Montag, 15. November, wieder Station, und zwar von 8 bis 16 Uhr am Saalbau. Wie Stadtpressesprecher Tobias Grauheding auf Anfrage informierte, hat die Stadt dem Land angeboten, dann auch im Saalbau zu impfen, wo die Menschen zudem warten könnten. Die Entscheidung liege in Mainz. Einen „schärferen Blick“ auf die Lage vor Ort will das Ordnungsamt an jenem Impftag haben, verspricht Grauheding. Das Land sei vermutlich von Beginn an mit zwei Ärzten vertreten. Beim jüngsten Impfbus-Stopp am Stadionbad war es vormittags wegen des großen Andrangs zu teils chaotischen Zuständen gekommen. Das soll nun vermieden werden. Übernächster Impfbus-Termin ist laut Stadt am 25. November, der Standort stehe noch nicht fest.