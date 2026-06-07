Die Landesgartenschau lädt aufs Gelände ein. Am Samstag, 27. und Sonntag, 28. Juni werden im Rahmen des „Tags der Architektur“ die Türen der neuen Geschäftsstelle in der Rosslaufstraße 20 geöffnet, wie die LGS28-Gesellschaft mitteilt. Das Programm beginnt am Samstag um 14 Uhr. Die PfalzDJs legen auf, es gibt kühle Getränke, Currywurst, Kartoffelspezialitäten sowie einen Crêpes-Stand, kündigt die LGS an. An beiden Tagen gibt es Führungen über das Gelände: Am Samstag um 14.30 und 16.30 Uhr, am Sonntag um 12, 14 und 16 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die LGS-Geschäftsstelle, eine ehemalige Fahrzeughalle, die nach Kriterien der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft („Cradle to cradle“) umgebaut wurde, ist als besonderes Bauprojekt zu besichtigen. Die Architekten vom Büro Richter & Treitz führen samstags zwischen 15 und 19 Uhr und sonntags zwischen 12 und 16 Uhr stündlich durch das Gebäude, ebenfalls ohne Anmeldung.