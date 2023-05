Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So viel gelacht wurde noch selten bei Lesungen des „Literarischen Forums“ in der Neustadter Stadtbücherei: „Köstlich“ und „sehr unterhaltsam“ lauteten am Ende zwei repräsentative Kommentare des erfreulich zahlreich erschienenen Publikums, nachdem der Karlsruher Schriftsteller Markus Orths am Freitagabend den Buchdeckel von „Tante Ernas letzter Tanz“ endgültig zugeklappt und alle Fragen mit trockenem Humor beantwortet hatte.

Das kleine Büchlein ist eine schwarze Komödie über das Leben und den Tod voller Sprachwitz und Situationskomik und zugleich eine Hommage an die Menschen